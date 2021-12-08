Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu kamerada; 900 bin hap ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu kamerada; 900 bin hap ele geçirildi

Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu kamerada; 900 bin hap ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'da bir ev ve işyeri olmak üzere uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen biri depo olmak üzere 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

EYÜPSULTAN'da bir ev ve işyeri olmak üzere uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen biri depo olmak üzere 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 900 bin ecstasy hap, 5 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık Perşembe Eyüpsultan'da 1 ev, 1 işyeri ve uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen 1 depo olmak üzere 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda adreslerde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 900 bin ecstasy hap, 5 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan O.D, H.D, E.E, S.K. ve F.M.Ö. isimli 5 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan geçen Pazar günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde serilendi.


Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu kamerada; 900 bin hap ele geçirildi

Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu kamerada; 900 bin hap ele geçirildi

Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu kamerada; 900 bin hap ele geçirildi

Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu kamerada; 900 bin hap ele geçirildi

EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA; 900 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA; 900 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title