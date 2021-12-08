EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA; 900 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

EYÜPSULTAN'da bir ev ve işyeri olmak üzere uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen biri depo olmak üzere 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 900 bin ecstasy hap, 5 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık Perşembe Eyüpsultan'da 1 ev, 1 işyeri ve uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen 1 depo olmak üzere 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda adreslerde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 900 bin ecstasy hap, 5 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan O.D, H.D, E.E, S.K. ve F.M.Ö. isimli 5 şüpheli, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti suçundan geçen Pazar günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde serilendi.