Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu
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Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu

11.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:58
Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu

EYÜPSULTAN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 464 bin 200 adet ecstacy hap ele geçirildi.

EYÜPSULTAN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 464 bin 200 adet ecstacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, operasyon anları kameralara yansıdı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Şubat'ta Eyüpsultan bulunan eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda daralı ağırlığı 92 kilo 840 gram gelen 464 bin 200 adet ecstacy hap, az miktarda eroin, 3 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama makinesi ele geçirildi. Şüpheliler, eve gelen ve gri mont giyen kişilere uyuşturucu maddeyi sattıkları, gri mont giymeyen kişilere uyuşturucu madde satmadıkları ve eve almadıkları öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 


Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu
Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu
Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu
Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu
Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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