Eyüpsultan'da üst geçit çöktü-2
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Eyüpsultan'da üst geçit çöktü-2

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ EYÜPSULTAN'da üst geçit çöktü.

Eyüpsultan'da üst geçit çöktü-2
09.08.2020 08:38 | Son Güncelleme: 09.08.2020 08:42

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ EYÜPSULTAN'da üst geçit çöktü. TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti kapandı. Bu sırada yoldan geçen bir otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son altında kurtuldu.

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit çöktü. Bu sırada yoldan geçen otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurutuldu. Çökme nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti yolu kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri çökmenin olduğu yolu şerit çekerek kapattı. Çökme nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. 


Kaynak: DHA

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