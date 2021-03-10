Eyüpsultan'da tramvay durağında bir kişi bıçaklandı
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Eyüpsultan'da tramvay durağında bir kişi bıçaklandı

10.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:10
Eyüpsultan'da tramvay durağında bir kişi bıçaklandı

EYÜPSULTAN'da tramvay durağında çıkan kavgada Servet A. isimli kişi ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından bağacından bıçaklandı.

EYÜPSULTAN'da tramvay durağında çıkan kavgada Servet A. isimli kişi ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından bağacından bıçaklandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Eyüpsultan, Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı, Şehitlik Durağı'nda sabah saatlerinde durakta bekleyen Servet A., tramvaya binmeye çalıştığı sırada, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile tartıştı. Çıkan tartışmanın ardından cebinden bıçak çıkaran şüpheli Servet A.'yı bacağından bıçakladı. Şüpheli buradan kaçarken, Servet A. yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bıçaklanan Servet A.'yı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanığı seyyar satıcı, "Bir kişinin kaçtığını gördüm. Sesleri duydum bir kargaşa oldu. Biri hızlıca kaçtı. Polisler sonradan geldi. Adam kaçmıştı zaten." dedi. 


- İstanbul
Eyüpsultan'da tramvay durağında bir kişi bıçaklandı
Eyüpsultan'da tramvay durağında bir kişi bıçaklandı
Eyüpsultan'da tramvay durağında bir kişi bıçaklandı
Eyüpsultan'da tramvay durağında bir kişi bıçaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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