Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden şüpheli tutuklandı
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Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'da tartıştığı kadın sürücüyü darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:47
Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'da tartıştığı kadın sürücüyü darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Eyüpsultan'da trafikte korna çaldığı için kadın sürücü Ş. A.'yı darp ettiği iddia edilen H.H.B., doktor olduğu öğrenilen kadın sürücünün şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.H.B., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli H.H.B. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli H.H.B. çıkarıldığı hakimlikçe 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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