Eyüpsultan'da toplu ulaşım araçlarına denetim Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eyüpsultan'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eyüpsultan'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Habibler yol kontrol noktasında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yol ve toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı.

Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 azaltılması ile 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 12.00'ye kadar dışarı çıkmamasına yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, toplu taşıma aracı sürücülerini fazla yolcu taşımaması gerektiği konusunda uyardı.

Denetimlerde, vatandaşların "Evde Kal" çağrısına genel olarak uyduğu görüldü.

Denetimler sırasında maske ve eldiven kullanan ekipler, durdurdukları araçlarda vatandaşlara, "evde kalınması, mevcut kalınmadıkça dışarı çıkılmaması" uyarılarında bulundu.

Denetimlerde drone kullanan ve yolcuların ateşini de ölçen ekipler, kurallara uymayan veya evrakında eksiklik bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA