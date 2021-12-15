EYÜPSULTAN'DA TEK KATLI GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Yangın Eyüpsultan, Çırçır Mahallesinde saat 23.45 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dicle Sokak üzerinde bulunan tek katlı gecekondunun çatısından alevlerin yükseldiğini gören komşular bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken gecekonduda hasar meydana geldi. Gecekondudan yükselen alevler vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde gecekondunun çatısının alevli bir şekilde yandığı görülüyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Son Dakika Haberleri

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