Eyüpsultan'da sürücülerin yol verme kavgası
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Eyüpsultan'da sürücülerin yol verme kavgası

Eyüpsultan'da sürücülerin yol verme kavgası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eyüpsultan'da trafikte yol verme nedeniyle 2 sürücü arasında kavga çıktı.

Eyüpsultan'da trafikte yol verme nedeniyle 2 sürücü arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirirken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, önceki akşam Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Silahtarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından ticari otomobilden inen sürücü, diğer araç sürücüsüne saldırdı. Araçlarını yolun ortasında durduran sürücülerin kavgasını gören diğer sürücüler kavgayı ayırmaya çalıştı.

Çevredeki sürücüler araya girerek birbirlerine saldıran sürücüleri sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da sürücülerin yol verme kavgası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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