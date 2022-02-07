Eyüpsultan'da su dolum tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
AA, Emrah Gökmen - Güncel
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde su dolum tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde su dolum tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kemerburgaz mevkisinde 5 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
AA / Emrah Gökmen - Güncel