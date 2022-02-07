Eyüpsultan'da su dolum tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpsultan'da su dolum tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

AA, Emrah Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
Eyüpsultan'da su dolum tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde su dolum tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde su dolum tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kemerburgaz mevkisinde 5 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

Eyüpsultan, İstanbul, İtfaiye, su, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title