Eyüpsultan'da su dolum tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde su dolum tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kemerburgaz mevkisinde 5 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.