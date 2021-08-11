Eyüpsultan'da sporun geleceği konuşuldu
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Eyüpsultan'da sporun geleceği konuşuldu

Eyüpsultan'da sporun geleceği konuşuldu
Habermetre - Haberler | Toplum

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken düzenlenen bir toplantıda Eyüpspor ve ilçede bulunan amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken düzenlenen bir toplantıda Eyüpspor ve ilçede bulunan amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Eyüpsultan'da sporun geleceğinin masaya yatırıldığı toplantıda, ilçede sporun gelişmesi adına ortaklaşa neler yapılabileceği, spora ve sporculara katkı sağlamak amacıyla yapılması gerekenler ve özellikle gençleri spora yönlendirmek için yapılacak çalışmalar konuşuldu.

"SPORDA KARDEŞLİK HUKUKUNU, YARDIMLAŞMAYI GELENEK HALİNE GETİRMELİYİZ"

Toplantıda söz alan Başkan Deniz Köken, "Bu yıl inşaallah Eyüpspor TFF 1. Lig'de mücadeleye başlayacak. Cuma günü oynanacak lig maçı öncesi Eyüpspor ile kulüplerimiz bir araya gelsin istedim. Amacımız, bundan sonraki süreçte ne bekliyoruz? Eyüpspor 100 yıllık tarihe sahip köklü bir kulüp. Herkesin gönlünün bir kenarında Eyüpspor olmalı. Ben isterim ki ilçemizde her sene amatör kulüplerimizden üç kişi, dört kişi yetişsin Eyüpspor'da oynayabilecek duruma gelsin. Tekniğimizi, teknolojimizi doğru kullanırsak daha başarılı olabiliriz. 100 bin genç var, bu 100 bin gençle sporun her branşında bir şeyler yapabiliriz. Tesislerimiz, sahalarımız, salonlarımız bitti, bundan sonra sizlerin gayretleri gerekiyor. Birbirinize destek olun, paslaşın. Eyüpsultan ilçesinde sporda kardeşlik hukukunu, yardımlaşmayı bir gelenek haline getirmelidir. Bu gelenekle göreceksiniz diğer ilçeler sizi örnek almaya başlayacak. Kalıcı şeyler yapmalıyız ki başarı gelsin. Hiçbir başarı tesadüfen olmaz. " şeklinde konuştu.

Başkan Deniz Köken'in konuşmasının ardından toplantıya katılan spor kulüplerinin yöneticileri sırayla söz alarak fikir ve görüşlerini bildirdi, talep ve önerilerini dile getirdi.

Kaynak: Habermetre

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