Eyüpsultan'da soyguncunun bankaya giriş ve çıkışı kamerada
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Eyüpsultan'da soyguncunun bankaya giriş ve çıkışı kamerada

11.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:52
Eyüpsultan'da soyguncunun bankaya giriş ve çıkışı kamerada

EYÜPSULTAN'da bankaya giren bir kişi, güvenlik görevlisine biber gazı sıktıktan sonra masanın üzerindeki parayı alıp kaçtı.

EYÜPSULTAN'da bankaya giren bir kişi, güvenlik görevlisine biber gazı sıktıktan sonra masanın üzerindeki parayı alıp kaçtı. Şüphelinin bankaya girip çıkarak koşma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Reşadiye Cadde üzerinde bulunan bir bankada yaşandı. İddiaya göre, bankaya müşteri olarak giren bir kişi, bir süre sonra cebinden biber gazını çıkartarak güvenlik görevlisi Ertuğrul T.'ye sıktı. Güvenlik görevlisi Ertuğrul T. ile şapkalı ve tıbbi maskeli şüpheli masanın üzerine bulunan bir miktar parayı alıp kaçtı. Şüphelinin kaçma anı ise bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, soygunu gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 


Eyüpsultan'da soyguncunun bankaya giriş ve çıkışı kamerada
Eyüpsultan'da soyguncunun bankaya giriş ve çıkışı kamerada
Eyüpsultan'da soyguncunun bankaya giriş ve çıkışı kamerada
Eyüpsultan'da soyguncunun bankaya giriş ve çıkışı kamerada
Eyüpsultan'da soyguncunun bankaya giriş ve çıkışı kamerada
Eyüpsultan'da soyguncunun bankaya giriş ve çıkışı kamerada
Eyüpsultan'da soyguncunun bankaya giriş ve çıkışı kamerada
Eyüpsultan'da soyguncunun bankaya giriş ve çıkışı kamerada
Eyüpsultan'da soyguncunun bankaya giriş ve çıkışı kamerada
Eyüpsultan'da soyguncunun bankaya giriş ve çıkışı kamerada
Eyüpsultan'da soyguncunun bankaya giriş ve çıkışı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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