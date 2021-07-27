Eyüpsultan'da sokakta tartıştığı iki kişiyi vurdu
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Eyüpsultan'da sokakta tartıştığı iki kişiyi vurdu

Eyüpsultan'da sokakta tartıştığı iki kişiyi vurdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'da, bir kişi sokakta tartıştığı iki kişiyi silahla vurdu.

EYÜPSULTAN'da, bir kişi sokakta tartıştığı iki kişiyi silahla vurdu. Vurulan kişilerden biri olay yerinde hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı. Yaralının cadde üzerindeki bir işyerine sığındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Temmuz'da gece saat 02.00 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi Sokullu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belirlenemeyen bir kişi caddede Berdan Dilsiz ve Ozan Göyünç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, silahı ile Berdan Dilsiz ve Ozan Göyünç'e ateş açtı. Dilsiz ve Göyünç, kendilerine isabet eden kurşunlar sonucu vurularak düştü. Saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri Berdan Dilsiz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ozan Göyünç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALI KİŞİ İŞYERİNE SIĞINDI

Öte yandan silahla vurularak yaralanan Ozan Göyünç'ün olay yerinden kaçarak bir işyerine sığındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Göyünç'ün kapının önüne yığılarak baygınlık geçirmesi ve buradakilerin yaralıya yardım ettiği anlar yer aldı.

- İstanbul
Eyüpsultan'da sokakta tartıştığı iki kişiyi vurdu
Eyüpsultan'da sokakta tartıştığı iki kişiyi vurdu
Eyüpsultan'da sokakta tartıştığı iki kişiyi vurdu
Eyüpsultan'da sokakta tartıştığı iki kişiyi vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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