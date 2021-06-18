Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü: Bazı iş yerlerini su bastı
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Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü: Bazı iş yerlerini su bastı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokaklar su altında kaldı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokaklar su altında kaldı. Göle dönen sokakta bazı işlerini su basarken, bir vatandaş rögarı açmaya çalışarak sokaktaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokaklar göle döndü. Buradaki bir kaç iş yerini de su bastı. Esnaf dükkanına giren suyu süpürge boşaltmak için çaba sarf etti. Bir kişi de sokaktaki rögarı açmaya çalışarak suyu tahliye etmek istedi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü: Bazı iş yerlerini su bastı
Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü: Bazı iş yerlerini su bastı
Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü: Bazı iş yerlerini su bastı
Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü: Bazı iş yerlerini su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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