Eyüpsultan'da sokak ortasında eşini başından vurdu (1)
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Eyüpsultan'da sokak ortasında eşini başından vurdu (1)

Eyüpsultan'da sokak ortasında eşini başından vurdu (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sokak ortasında karısıyla tartıştıktan sonra silahla ateş etmeye başladı.

EYÜPSULTAN'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sokak ortasında karısıyla  tartıştıktan sonra silahla ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan birinin başına isabet ettiği Fatma Akdeniz olay yerinde can verdi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Barış Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; alkollü şekilde sokakta yürüyen Tekin Akdeniz, sokak üzerinde eşi ve 3 çocuğuyla karşılaştı. Bir süre eşi Fatma Akdeniz ile tartışan Tekin Akdeniz, tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki silah ile ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan birinin başına isabet etmesi sonucu Fatma Akdeniz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Tekin Akdeniz ise olay yerinden hızla uzaklaştı.  İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk belirlemede, Fatma Akdeniz hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, sokağın başına ve sonuna şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, sokak üzerinde 3 adet kovan bulundu. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan olayın yaşanmasının ardından sokak üzerine Fatma Akdeniz'in kanlar içerisinde yattığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, hayatını kaybeden Fatma Akdeniz'in oğlunun sokak ortasında bağırdığı anlar yer aldı.

 


- İstanbul
Eyüpsultan'da sokak ortasında eşini başından vurdu (1)
Eyüpsultan'da sokak ortasında eşini başından vurdu (1)
Eyüpsultan'da sokak ortasında eşini başından vurdu (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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