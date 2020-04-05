Eyüpsultan'da sokak hayvanları yalnız kalmadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Eyüpsultan'da sokak hayvanları yalnız kalmadı - Haberler
Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Eyüpsultan'da sokak hayvanları yalnız kalmadı

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokakta yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

05.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:10
Eyüpsultan'da sokak hayvanları yalnız kalmadı

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokakta yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına, "Siz Evdeyken Can Dostlarımız Bize Emanet" sloganıyla yardım ediyor.

Ekipler, koronavirüs salgını sonrası vatandaşların "Evde Kal" çağrısına uyarak evlerinden çıkamaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların beslenme ve tedavi çalışmalarını sürdürüyor.

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanları besleme çalışması kapsamında belirli noktalara konan mama makineleri dolduruluyor, sokaklar dolaşılarak can dostlar için kolayca ulaşabilecekleri yerlere mamalar bırakılıyor.

"Eyüpsultan'ın her köşesine mama bırakılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sokak hayvanlarının yalnız bırakılmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eyüpsultan'ın her köşesine mamalar bırakılıyor. Biliyorsunuz Eyüpsultan sokak hayvanları konusunda İstanbul'un en yoğun ilçesidir. Gerek Eyüpsultan Belediyesi olarak, gerekse mahalle sakinleri ve esnaflarımız sokaktaki dostlarımızın bakımlarıyla ilgileniyor. Esnaflarımızın dükkanlarını kapatınca, mahalle sakinleri de evlerine girince sokak hayvanları aç kalmaya başladı. Biz de 'Siz Evdeyken Can Dostlarımız Bize Emanet' diyerek, bir çalışma başlattık ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, belirli noktalara mamalar bırakıp, mama makinelerini doldurdular."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında 'Pes' dedirten görüntü Haberler
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haberler
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp 'Koronavirüsü def edecek' dedi Haberler
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp "Koronavirüsü def edecek" dedi
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma...
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Cahit Özkan Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Şeyma Subaşı Haluk Levent Demet Akalın Kerem Alışık
Spor Falcao Ali Koç Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Avrupa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Eyüpsultan'da sokak hayvanları yalnız kalmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 16:13:50. #1.15#
title