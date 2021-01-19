Eyüpsultan'da sokak buz pistine döndü: Yürümekte zorluk çekince buzda kayarak ilerledi
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Eyüpsultan'da sokak buz pistine döndü: Yürümekte zorluk çekince buzda kayarak ilerledi

19.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:12
Eyüpsultan'da sokak buz pistine döndü: Yürümekte zorluk çekince buzda kayarak ilerledi

EYÜPSULTAN'da işlerine gitmek isteyen vatandaşlar buza pistine dönen sokaklarda zor anlar yaşadı.

EYÜPSULTAN'da işlerine gitmek isteyen vatandaşlar buza pistine dönen sokaklarda zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların yürümekte zorlandığı bazılarının düştüğü görüldü. Bir vatandaş yürümekte zorluk çekince kayarak ilerledi. 

İstanbul'da dün etkili olan kar yağışının ardından İstanbul Valiliği bu sabah için don uyarısında bulunmuştu. Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Sürmeneliler Sokak'tan caddeye inmek isteyen vatandaşlar, yerde oluşan buzlu alanda yürürken zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların yürümekte zorlanarak dengesini kaybedip düştükleri görüldü. Vatandaşlar işlerine gidemediklerini ve yeterince tuzlama yapılmadığını söyledi. Bazıları ise Uludağ'ı buraya getirdiklerini bu şekilde kaymanın eğlenceli olduğunu belirtti. Bazı vatandaşların ellerindeki poşetlerle iş yeri önlerini tuzladıkları görüldü. Araç sürücüleri de buz pistine dönen sokakta zor anlar yaşadı.


Eyüpsultan'da sokak buz pistine döndü: Yürümekte zorluk çekince buzda kayarak ilerledi
Eyüpsultan'da sokak buz pistine döndü: Yürümekte zorluk çekince buzda kayarak ilerledi
Eyüpsultan'da sokak buz pistine döndü: Yürümekte zorluk çekince buzda kayarak ilerledi
Eyüpsultan'da sokak buz pistine döndü: Yürümekte zorluk çekince buzda kayarak ilerledi
Eyüpsultan'da sokak buz pistine döndü: Yürümekte zorluk çekince buzda kayarak ilerledi
Eyüpsultan'da sokak buz pistine döndü: Yürümekte zorluk çekince buzda kayarak ilerledi
Eyüpsultan'da sokak buz pistine döndü: Yürümekte zorluk çekince buzda kayarak ilerledi
Eyüpsultan'da sokak buz pistine döndü: Yürümekte zorluk çekince buzda kayarak ilerledi
Eyüpsultan'da sokak buz pistine döndü: Yürümekte zorluk çekince buzda kayarak ilerledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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