Eyüpsultan'da sinek ilaçlamaları devam ediyor
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Eyüpsultan'da sinek ilaçlamaları devam ediyor

Eyüpsultan'da sinek ilaçlamaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı ilaçlama ekiplerinin, Eyüpsultanlıların sağlığı ve rahat bir yaz geçirmeleri için ilçe genelinde başlattıkları ilaçlama çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı ilaçlama ekiplerinin, Eyüpsultanlıların sağlığı ve rahat bir yaz geçirmeleri için ilçe genelinde başlattıkları ilaçlama çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Özellikle yaz aylarında insan sağlığını tehdit eder hale gelen sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı yapılan çalışmalarda ekipler bölgelerinde her bir detayı titizlikle değerlendirerek ilaçlama yapıyorlar.

Larva, sivrisinek, karasinek ve haşere ilaçlamalarında vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ilaçlama ekipleri öncelikle sivrisineklerin üremelerine uygun ortamları tespit ediyorlar.

Sivrisineklerin üremesine uygun ortam oluşturan su kuyuları, bina bodrumlarında biriken sular, eski otomobil lastikleri, boş saksılar, eski boya kutuları, üstü açık su tankları, süs havuzları, çiçek sulama kapları, su dolu variller, yeşil ve sulak alanlar, metruk yapılar, apartman bahçelerinde bulunan kanalizasyon bağlantıları, kullanılmayan su depoları, kuyular ile hayvan besiciliği yapılan bölgelerde bulunan gübre yığınları gibi yerler tespit edilerek ekipler tarafından ilaçlanıyor.

Ayrıca ilaçlama ekipleri akşam saatlerinde mahallelerde ULV ve mistblower cihazıyla ergin sivrisineklere karşın uçkun uygulama çalışması yapıyor.

Sivrisinekle mücadelede dikkat edilmesi gereken konular

Uzmanlar, sivrisinekle mücadelede vatandaşların da dikkat etmeleri gereken konular bulunduğu yönünde uyarıda bulunuyor. Sivrisinekle mücadelede başarı sağlanması için, özellikle üremelerine uygun alanların bertaraf edilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen uzmanlar konuyla ilgili şunları söylüyor:

"Kültürel ve fiziksel mücadele bazında vatandaşlarımıza düşen görev, evlerinde, bahçelerinde ve yakın çevrelerinde sivrisineklerin üreme ortamları olan su birikintilerini bertaraf etmeleridir. Yakın çevresinde bulunan atıl alanlar, metruk binalar, inşaat alanları gibi yerleri de belediyemize bildirmeleri gerekmektedir"

Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi, ilçenin tamamında rutin ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek ULV ilaçlamaları yapmaya devam ediyor.

Çalışmalar, çevre ve insan sağlığını ön planda tutularak, Dünya sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerle Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda gerçekleştiriyor.

Dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor

Bu çalışmaların dışında ekipler koronavirüs salgınına karşı tüm ilçede düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmalarına da devam ediyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da sinek ilaçlamaları devam ediyor
Eyüpsultan'da sinek ilaçlamaları devam ediyor
Eyüpsultan'da sinek ilaçlamaları devam ediyor
Eyüpsultan'da sinek ilaçlamaları devam ediyor
Eyüpsultan'da sinek ilaçlamaları devam ediyor
Eyüpsultan'da sinek ilaçlamaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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