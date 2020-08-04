Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı; o anlar kamerada
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Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı; o anlar kamerada

EYÜPSULTAN'da cadde üzerinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki Caner Taşan ağır yaralandı.

Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı; o anlar kamerada
04.08.2020 23:58 | Son Güncelleme: 05.08.2020 00:02
EYÜPSULTAN'da cadde üzerinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki Caner Taşan ağır yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. 

Olay, Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle cadde üzerinde bir süre kovaladığı Cadde Caner Taşan(21)'a silahla ateş açtı. Taşan yere yığılarak ağır yaralanırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan genci hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 

"YAKLAŞIK 5-6 KERE SİLAH SIKILDI"

Çevredeki bir işyerinde çalışan Gürsel Gerçek, "İçeride çalışıyordum. Yaklaşık 5-6 kere silah sıkıldı. Daha sonra dışarı çıktığımda arkadaşın iki minibüs arasında kanlar içinde kaldığını gördüm. Arkadaşı alıp kenara taşıdık. Sonra da turnike yaptık. Şahsın kim olduğunu görmedim. Sadece silah sesini duyduk. Ardından polis ekipleri geldi" dedi.Aynı cadde de bulunan esnaf Meriç İnandıklı, "Silah sesi duydum, koştum. Burada bir minibüs duruyordu. Çocuk sırtı kan içinde yerde yatıyordu. 4 el ateş ettiler. Dördü de sırtına geldi herhalde. Ben de hemen ambulansı aradım. O an gördüm. Kötü oldum, durumu kötüydü, ölmüş de olabilir" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesinde bulundu. Ekipler, çevredeki iş yerlerinde güvenlik kamera görüntüsü de araştırdı. Polis olay anının, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığını tespit etti. Görüntülerde, araç trafiğinin yoğun olduğu anlarda yolun ortasına gelen yüzünde cerrahi maske olan şüphelinin silahla ateş açtığı görülüyor. Saldırının ardından çevredeki vatandaşların yaralının yardımına koştuğu görülüyor. Polis, görüntülere yansıyan yüzünde cerrahi maske bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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