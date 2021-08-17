Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı
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Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Nuri Ergin'in yeğeni olduğu öğrenilen Nejat Ergin, Pazariçi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Nejat Ergin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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