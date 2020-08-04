Eyüpsultan'da silahlı kamerada saldırı: 21 yaşındaki genç ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eyüpsultan'da silahlı kamerada saldırı: 21 yaşındaki genç ağır yaralandı

Eyüpsultan'da silahlı kamerada saldırı: 21 yaşındaki genç ağır yaralandı İstanbul Eyüpsultan'da kimliği belirlenemeyen bir kişi cadde boyunca kovaladığı 21 yaşındaki gece silahla ateş açtı.

04.08.2020 23:40 | Son Güncelleme: 04.08.2020 23:45

Eyüpsultan'da silahlı kamerada saldırı: 21 yaşındaki genç ağır yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da kimliği belirlenemeyen bir kişi cadde boyunca kovaladığı 21 yaşındaki gece silahla ateş açtı. Saldırı sonucu ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde saat 19.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen cerrahi maskeli bir kişi 21 yaşındaki Caner T.'yi cadde boyunca kovaladıktan sonra ateş açtı. Uğradığı saldırı sonucu kanlar içerisinde yere yığılan Caner T.'nin yardımına cadde esnafı koştu. Saldırgan şahıs ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Caner T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarına bakan ekipler saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Gencin uğradığı silahlı saldırı kamerada

Eyüpsultan'da 21 yaşındaki gencin uğradığı silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde beyaz tişörtlü saldırgan elinde bulunan tabanca ile Caner T.'ye ateş açtığı ve yaralanan Caner T.'nin yardımına esnafın koştuğu görülüyor.

"Yaklaşık 5-6 kere silah sıkıldı"

Olay anını anlatan Gürsel Gerçek, "İçeride çalışıyordum. Yaklaşık 5-6 kere silah sıkıldı. Daha sonra dışarı çıktığımda arkadaşın iki minibüs arasında kanlar içinde kaldığını gördüm. Arkadaşı alıp kenara taşıdık. Sonra da turnike yaptık. Şahsın kim olduğunu görmedim. Sadece silah sesini duyduk. Ardından polis ekipleri geldi" dedi.

"Çocuk sırtı kan içinde yerde yatıyordu"

Cadde esnafı Meriç İnandıklı, "Silah sesi duydum. Koştum. Burada bir minibüs duruyordu. Çocuk sırtı kan içinde yerde yatıyordu. 4 el ateş ettiler. Dördü de sırtına geldi herhalde. Ben de hemen ambulansı aradım. O an gördüm. Kötü oldum. Durumu kötüydü. Ölmüş de olabilir. Kurtulması çok zor" diye konuştu.

Eyüpsultan'da silahlı kamerada saldırı: 21 yaşındaki genç ağır yaralandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Ekonomi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Güncel
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 3. Sayfa
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 3. Sayfa
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi
Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 50 kişi hayatını kaybetti, 2700 yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 50 kişi hayatını kaybetti, 2700 yaralı var
Genç kadın, bugün boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Genç kadın, bugün boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı
Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi
Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalar peş peşe geldi
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalar peş peşe geldi
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Fatih Sultan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Beren Saat Şeyma Subaşı Ufuk Bayraktar
Spor Beto Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla İzmir Lübnan Beyrut Deprem
Şu an buradasınız: Eyüpsultan'da silahlı kamerada saldırı: 21 yaşındaki genç ağır yaralandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 23:45:22. #1.15#
title