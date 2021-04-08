Eyüpsultan'da silahlı çatışma anı kamerada

Eyüpsultan'da silahlı çatışma anı kamerada Göktürk'te 2 grup sokak ortasında birbirlerine ateş açtı Eyüpsultan'da 2 grup arasında sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma kameralara yansıdı.

Eyüpsultan'da silahlı çatışma anı kamerada

Göktürk'te 2 grup sokak ortasında birbirlerine ateş açtı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da 2 grup arasında sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma kameralara yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimlikleri öğrenilemeyen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası 2 grup yanlarında bulunan silahlar ile birbirlerine rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Etrafa rast gele ateş açtılar

2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan çatışmada birbirlerine ateş açan 2 grubun o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde 2 grup birbirlerine ateş açıyor. Ateş açan bir grup ise daha sonra bir araca binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Diğer şahısların da araçla kaçan şahısların arkasından koştuğu görülüyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR