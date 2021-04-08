Eyüpsultan'da silahlı çatışma anı kamerada
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Eyüpsultan'da silahlı çatışma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eyüpsultan'da silahlı çatışma anı kamerada

Eyüpsultan'da iki grup arasında sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma kameralara yansıdı.

Eyüpsultan'da iki grup arasında sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma kameralara yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası taraflar silahlar ile birbirlerine rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Çatışma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde iki grup birbirlerine ateş açıyor. Ateş açan bir grup ise daha sonra bir araca binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Diğer şahısların da araçla kaçan şahısların arkasından koştuğu görülüyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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