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Eyüpsultan'da semt pazarında balık denetimi

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Eyüpsultan'da semt pazarında balık denetimi

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetim Ekibi ilçede kurulan pazarlarda balık denetimlerini sürdürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetim Ekibi ilçede kurulan pazarlarda balık denetimlerini sürdürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetim Ekibi, ilçede kurulan İslambey Kapalı pazar yerinde balık denetimi gerçekleştirdi. Denetim ekipleri, pazarlarda vatandaş sağlığını korumak amacıyla denetimler yaparken bir yandan da satılan balıkların standartlara uygun olup olmadığını kontrol etti. Balık denetiminde tezgahlar dikkatle incelendi. Tezgahlarda balıkların standartlara uygun olduğu görüldü.

İncelemelerde bulunan Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetim Ekibinden Muhammet Faik Küçük, 1 Eylül'de başlayan balık sezonuyla ilgili bölgede kurulan 18 pazarda balık denetimlerini sürdürdüklerini söyledi. Cetvelle balık boylarını ölçtüklerini ve ayda bir kere denetim yaptıklarını dile getiren Küçük, "Tezgahta balıkları cetvelle ölçüyoruz. Balıklar standartlara uygunsa tezgahtara teşekkür ediyoruz. Eğer uygun değilse bizim yaptırımlarımız oluyor. Çoğul olarak boyları uygun değilse biz bu mala el koyuyoruz. Belediye emir ve yasaklarınca pazar tezgahlarında hileli mal satmaktan dolayı işlem yapıyoruz. 402 TL'den 5 bin liraya kadar cezalar yazılabiliyor. Pazarlarımızı ayda bir rutin olarak denetliyoruz" diye konuştu.

Pazara gelen vatandaşlar ve esnaf denetimlerden memnun kaldı

Pazara balık almak için gelen Şaheser Polat, denetimlerden memnun olduğunu söyleyerek, "Son 2 haftadır balıklar çok iyi denetimlerden memnunuz. Denetim yapıldığını ben fark etmedim. Komşularıma soruyorum herkes bu denetimlerden memnun" dedi.

10 yıldır balık tezgahında esnaflık yapan Mustafa Çiçek ise standartlara uygun olarak tezgahına balık getirdiğini ifade ederek, "Denetimler yapılıyor biz bundan memnunuz. Bütün tezgahlara da yapılmasını istiyoruz. Şu ana kadar tezgahımda bir sorun çıkmadı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Haber: Eyüpsultan'da semt pazarında balık denetimi - Haberler
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