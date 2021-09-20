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Eyüpsultan'da "sanat" mahallelerle buluşuyor

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Eyüpsultan'da

Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl sanat ve musikiyi mahallelere taşıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl sanat ve musikiyi mahallelere taşıyor.

Eyüpsultan Belediyesi bu yıl çok farklı bir sanatsal etkinliğe imza atıyor, sanat ve musikiyi mahallelere taşıyor. "Sanat Atölyeleri Mahallelerimizde" isimli etkinlikte Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi Eğitimleri her gün farklı bir mahallede kurulacak atölyelerde vatandaşlarımızla buluşacak. Bu sayede Eyüpsultanlılar kendi mahallelerinde sanatsal çalışmalar yapma imkanı bulacak, ney, tambur, bendir ve rebap dinletisi eşliğinde, ebru, çini, seramik ve çömlek gibi atölye çalışmalarını deneyimleyecek. İlk etkinlik 18 Eylül Cumartesi günü Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlendi. Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 7'den 70'e her yaştan vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Etkinliğin İstanbul dışından da misafirleri oldu. Farklı illerden ziyaret için Eyüpsultan'a gelen vatandaşlar da ailecek etkinliklere katıldı. Burada kurulan atölyelerdeki çini, seramik, çömlek yapımı ve ebru gibi çalışmalara katılan vatandaşlar, etkinliğin kendileri açısından gerçekten çok güzel, çok anlamlı olduğunu belirterek Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e ve ekibine teşekkür etti.

Etkinliğe katılan çocuklar da yaptıkları atölye çalışmalarında çok mutlu oldular. Çocukların kimi çini, kimi çömlek, kimi de ebru yaptılar. Çocuklar yaptıkları çalışmalarda eğlenceli vakit geçirdiklerini söylerken etkinliği çok beğendiklerini belirtti. Eyüpsultan Belediyesi Geleneksel Sanat ve Musiki Akademisi kurs kayıtları devam ediyor. Kurslarda çini atölyesi, ney, hat, bendir, minyatür, ud, tezhip, İstanbul kemençesi, ebru, kaligrafi, seramik, tambur, çömlek ve Osmanlıca metin okumaları eğitimleri veriliyor. Dileyen vatandaşlar kültür sanat kurslarıyla ilgili 02124400777 numaralı telefondan Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi'ne ya da 02124400500 numaralı telefondan Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi'ne ulaşarak kurslarla ilgili detaylı bilgi alabilirler. - İSTANBUL

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