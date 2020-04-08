Eyüpsultan'da sahte maske üretenlere şoke baskın
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Eyüpsultan Belediyesi, Zabıta, 3. Sayfa

Eyüpsultan'da sahte maske üretenlere şoke baskın

Eyüpsultan'da sahte maske üretenlere şoke baskın Sahte 120 bin maske ele geçirildi Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bir iş merkezine düzenlenen kaçak maske operasyonunda 20 bin kullanıma hazır maske ile 100 bin dikime hazır toplam 120 bin maske ele geçirildi.

08.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:07

Eyüpsultan'da sahte maske üretenlere şoke baskın

Sahte 120 bin maske ele geçirildi

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bir iş merkezine düzenlenen kaçak maske operasyonunda 20 bin kullanıma hazır maske ile 100 bin dikime hazır toplam 120 bin maske ele geçirildi.

Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri, Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi Gündoğar İş Merkezi'nde kaçak maske imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede iş merkezinin kaçak maske üretiminde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine hareke geçen zabıta ekipleri, polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 20 bin kullanıma hazır maske ile 100 bin dikime hazır toplam 120 bin maske ele geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından kaçak maske üretimi yapan ruhsatsız iş yeri, Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Eyüpsultan'da sahte maske üretenlere şoke baskın

Kaynak: İHA

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Eyüpsultan'da sahte maske üretenlere şoke baskın
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