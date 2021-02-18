Eyüpsultan'da sahte cinsel içerikli hap operasyonu kamerada

EYÜPSULTAN'da düzenlenen operasyonda 72 bin 458 adet sahte cinsel içerikli hap, jel, macun, bal ve tablet ele geçirildi. Bir şüphelide gözaltına alınırken, operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" ve "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçlarına ilişkin çalışma yaptı. Eyüpsultan'da dün bir adrese operasyon yapan ekipler, aramalarda 17 bin 400 adet hap, 23 bin 400 adet tablet, 11 bin 390 adet jel, 18 bin 60 adet bal, 768 adet macun, bin 440 adet çikolata ve 4 bin adet etiket olmak üzere toplamda 72 bin 458 adet ürün ele geçirdi. "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satma, tedarik etme, bulundurma" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli, bugün adliyeye sevk edilecek. Baskında ele geçirilen ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı