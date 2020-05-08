Eyüpsultan'da sağlık çalışanı annelere sürpriz "Anneler Günü" kutlaması

Eyüpsultan'da korona virüs salgınına rağmen görevlerinin başında bulunan sağlık çalışanı annelere "Anneler Günü" nedeniyle sürpriz yapılarak çiçek dağıtıldı.

Eyüpsultan'da korona virüs salgınına rağmen görevlerinin başında bulunan sağlık çalışanı annelere "Anneler Günü" nedeniyle sürpriz yapılarak çiçek dağıtıldı.

Eyüpsultan'da Anneler Günü yaklaşırken korona virüsle (Covid-19) mücadelede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanı annelere sürpriz yapılarak çiçek dağıtıldı. Başta Eyüpsultan Devlet Hastanesi olmak üzere sağlık çalışanı annelere çiçekleri, görevli bulundukları hastane ve aile sağlığı merkezleri ziyaret edilerek, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in selamları iletilerek verildi. Vefakar annelerin aldıkları çiçekler karşısında mutlulukları yüzlerinden okundu. Anneler Günü kutlama etkinliği kapsamında ilçede 550 anneye çiçek dağıtıldı. Ayrıca, okul müdürleri, muhtarlar, PTT, Nüfus Müdürlüğü ve Eyüpsultan Belediyesi Meclis üyelerine de çiçekleri verildi.

"Şehit annelerine özel ziyaret"

Eyüpsultan Belediyesi görevlileri 10 Mayıs Pazar günü ise ilçede yaşayan 51 şehit annesini tek tek ziyaret ederek "Anneler Günü"nü kutlayacak ve çiçeklerini verecek.

"Zor günlerimizin sonunu da inşallah böyle çiçekler gibi kutlayacağız"

Sürprizden dolayı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür eden sağlık çalışanı Hanım Günaydın, "Teşekkür ediyoruz. Zor günlerimizin sonunu da inşallah böyle çiçekler gibi kutlayacağız. Her şeyi geride bırakmış olacağız. Güzel düşüncelerinden dolayı belediye başkanına ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz hep zor süreçler atlattık. Sonunun ne olacağını bilmediğimiz için biraz zorlandık. Ama bu işi yaptığımız için hizmetimizden dolayı mutluyuz, gururluyuz " diye konuştu.

"Moralimizi düzeltti"

Çiçeklerin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden sağlık çalışanı Zerif Söğüt, "Belediye başkanımızın bu nazik hareketi için çok teşekkür ediyoruz. Moralimizi gerçekten düzeltti. Zor bir süreçten geçiyoruz ve stresliyiz. Eve gittiğimizde çocuklarımıza stresimizi göstermemek için uğraşıyoruz. Gerçekten moralimiz bozuldu bu hastalıktan dolayı. Bu çiçekler bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Bundan sonra halkımızın duyarlı olması temennisinde bulunan sağlık çalışanı Hümeyra Seferi, "Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu 2 ay boyunca gerçekten yoğun günler geçirdik. Aktif olarak çalıştık. Belediye başkanı sağ olsun her zaman yanımızdaydı. Bugünü de ayrıca unutmamış. Ben de bir anneyim. 3 buçuk yaşında bir oğlum var. Evdekilere bunu yansıtmamak çok zor. Ayrıca buradaki hastalarımıza kendi anne babamız gibi davranmak zorundayız. Gerçekten şartlarımız çok ağırdı. Çok şükür hepsine yetebilmeyi başarabildik. İnşallah bundan sonra halkımız duyarlı olur, evde kalır, kendini korur ve maskesini takar. Daha güzel günler bizim olur inşallah " şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA