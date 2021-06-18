Eyüpsultan'da sağanak yağış sonrası toprak kayması

İSTANBUL'u etkisi altına alan sağanak yağış Eyüpsultan'da toprak kaymasına yol açtı.

İSTANBUL 'u etkisi altına alan sağanak yağış Eyüpsultan 'da toprak kaymasına yol açtı. Herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmazken, belediye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış sonrası, Güzeltepe Mahallesi Palmiye Çıkmazı üzerinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının yaşandığı bölgede oturan mahalle sakinleri, büyük panik yaşadı. Gürültü ile birlikte kendini dışarı atan mahalle sakinleri, bir süre sonra tehlikenin büyük olmadığını fark ederek evlerine döndü. Herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmazken, belediye ekipleri, ihbar üzerine bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı