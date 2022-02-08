Eyüpsultan'da rögarda patlama

Ersan SAN/ EYÜPSULTAN Çamlık Caddesi'nde rögarda patlama oldu. Gaz sıkışması nedeniyle olduğu düşünülen ve çevrede panik yaşatan patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan Merkez Mahallesi Çamlık Caddesi'nde bugün rögarda gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Çıkan ses nedeniyle çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. Patlama sırasında rögar kapağı fırladı. Bu sırada oradan kimsenin geçmemesi olası yaralanmanın önüne geçti. Rögardaki patlama ve kapağın fırladığı anlar çevrede bulunan işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.