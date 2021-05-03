Eyüpsultan'da riskli yapıların yıkımı sürüyor
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Eyüpsultan'da riskli yapıların yıkımı sürüyor

Eyüpsultan'da riskli yapıların yıkımı sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da riskli olarak tespit edilmiş ve süreleri dolmuş yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

Eyüpsultan'da riskli olarak tespit edilmiş ve süreleri dolmuş yapıların yıkım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında İslambey Mahallesi'nde bulunan bir bina ekipler tarafından yıkıldı.

Eyüpsultan genelinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca riskli olarak tespit edilmiş ve süreleri dolmuş riskli yapıların yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Süresi dolmuş riskli yapılar hakkında yıkım takvimi oluşturan Eyüpsultan Belediyesi bir binanın daha yıkımını gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında İslambey Mahallesi, Hz. Halid Bulvarı 27 numarada bulunan yapı ekipler tarafından yıkıldı. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da riskli yapıların yıkımı sürüyor
Eyüpsultan'da riskli yapıların yıkımı sürüyor
Eyüpsultan'da riskli yapıların yıkımı sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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