"Eyüpsultan'da Ramazan" büyük ilgi görüyor Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl "Evde Kal" çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Ramazan Ayı'nın coşkusunu evlere taşıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl "Evde Kal" çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Ramazan Ayı'nın coşkusunu evlere taşıyor.

Eyüpsultan Belediyesi On bir Ayın Sultanı Ramazan'ın ruhuna uygun birbirinden güzel programları sosyal medya üzerinden vatandaşlarla buluşturuyor. Enes Yıldırım'ın sunumuyla hafta içi her gün 18.00'de başlayıp iftar saatine kadar devam eden "Eyüpsultan'da Ramazan" programıyla Ramazan'ın huzuru ve neşesi evlere taşınıyor. Ramazan'ın 5. günü saat 18.00'de sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan programda Enes Yıldırım'ın konuğu, "Tarihte yürüyen adam" olarak bilinen Tarihçi Ahmet Anapalı oldu.

Eyüpsultan' da yaşanan ramazanlardan bahseden Tarihçi Ahmet Anapalı, Eyüpsultan'ın İstanbul için öneminden bahsederek şunları söyledi: "Benim çocukluğum Fatih Cerrahpaşa'da geçti. Biz Fatih'ten Eyüpsultan' a yürüyerek gelirdik. Eyüpsultan, İstanbul'da yaşayan herkesin yılda bir kez muhakkak geldiği bir yerdir. İstanbul'a şeref veren o güzel Eyüp Sultan Hazretlerinin mekanına gelir insanlar."

"Ramazan'ın ruhuna göre hareket etmeliyiz"

Ayrıca Ramazan ayının çalışma değil kendi içine çekilme ayı olduğunu söyleyen Ahmet Anapalı, "Her yaptığımız ibadeti daha fazla yaparak Ramazan'ın ruhuna göre hareket etmeliyiz" dedi. Anapalı Programda, Ramazan anılarını da anlattı. Canlı yayın program içerisinde Tarihçi - Yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu, Eyüpsultan Türbesi'nin sırları ve bilinmeyenleri hakkında bilgiler paylaştı. Mehmet Dilbaz ise Eyyüb el-Ensari'nin hayatından kesitler anlattı. Programda ayrıca Metin Çakar'ın Kuran-ı Kerim Tilaveti, Hacivat - Karagöz gösterisi ve Cengiz Gökdemir'in sesinden tasavvuf müziğinin en güzel eserleri ve ilahileri izleyiciyle buluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA