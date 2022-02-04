EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

EYÜPSULTAN'da trafikte çıkan kavgada ellerinde pompalı tüfek ve demir boru olan 3 kişi, bir kişiyi darbetti.

EYÜPSULTAN'da trafikte çıkan kavgada ellerinde pompalı tüfek ve demir boru olan 3 kişi, bir kişiyi darbetti. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi

Eyüpsultan Alibeyköy'de dün akşam saatlerinde trafikte 2 ayrı otomobilin içindekiler arasında tartışma başladı. İddialara göre, yol verme nedeniyle başlayan tartışma daha sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobilden inen 3 kişi ellerinde pompalı tüfek ve demir boruyla, tartışma yaşadıkları sürücüyü tekme tokat dövdü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde dayak yiyen sürücünün ise Beni öldürün. Bana sıkın gibi sözler kullandığı duyuluyor.

EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER

EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER

EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER

EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER

EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Pompalı Tüfek, Eyüpsultan, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title