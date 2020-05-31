Eyüpsultan'da polise mukavemette bulanan şüpheli gözaltına alındı
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Eyüpsultan'da polise mukavemette bulanan şüpheli gözaltına alındı

Eyüpsultan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda maskesiz gezen ve polise mukavemette bulanan şüpheli gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da polise mukavemette bulanan şüpheli gözaltına alındı
31.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:47

Eyüpsultan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda maskesiz gezen ve polise mukavemette bulanan şüpheli gözaltına alındı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptığı denetimler kapsamında bugün 10.15 sıralarında Göktürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde görülen Serhat E'yi (20) durdurdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen neden dışarıda olduğunu soran ekiplere Serkan E, yürüyüş yapmak için dışarıya çıktığını söyledi.

Polisin uyarılarına aldırış etmeyen ve kimlik ibraz etmeyen Serkan E. görevlilere küfür, hakaret ve tehdit içerikli söylemlerle mukavemette bulunması üzerine gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette 21 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliye Hıfzıssıhha Kanunu'nundan 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli "Görev Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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