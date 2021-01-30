Eyüpsultan'da polis memuru intihar etti
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Eyüpsultan'da polis memuru intihar etti

30.01.2021 18:46 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:57
Eyüpsultan'da polis memuru intihar etti

Eyüpsultan Göktürk Yolu'nda polis memuru beylik tabancası ile intihar etti.

Eyüpsultan Göktürk Yolu'nda polis memuru beylik tabancası ile intihar etti.

Olay saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan, Göktürk Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli'de bir karakolda görevli polis memuru Halil A. aracıyla yol kenarında durarak ormanlık alana gitti. Polis memuru ormanlık alanda beylik tabancası ile intihar etti. Kapıları açık şekilde duran otomobili gören diğer sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı çalışmada ormanlık alanda bir cesedin olduğunu gördü. Olay yeri inceleme ekiplerinin olayın gerçekleştiği yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. 


- İstanbul
Eyüpsultan'da polis memuru intihar etti
Eyüpsultan'da polis memuru intihar etti
Eyüpsultan'da polis memuru intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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