Eyüpsultan'da plastik fabrikasında yangın çıktı

Eyüpsultan'da otomobil parçaları için plastik maddeler üreten fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Eyüpsultan'da otomobil parçaları için plastik maddeler üreten fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Topçular Mahallesi Bahçeli Sokak'ta otomobil parçaları için plastik maddeler üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok