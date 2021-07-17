Eyüpsultan'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Eyüpsultan'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da plastik madde üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan'da plastik madde üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Topçular Mahallesi Bahçeli Sokak'taki plastik madde üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıkan fabrikada alevler yükseldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ilk olarak fabrikanın yanındaki orman ürünleri imalathanesine alevlerin sıçramasını önleyerek, yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı.

Tatil dolayısıyla çalışma yapılmadığı öğrenilen fabrikada, büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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