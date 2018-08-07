Eyüpsultan'da Parklara Takılan Mobese'lerle Çocuklar Güvende - İstanbul

MEHMET ALİ DERDİYOK - Eyüpsultan Belediyesi yerleştirdiği MOBESE kameralarıyla 24 saat boyunca canlı yayın yapılan parkları daha güvenli hale getirdi.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçedeki parklardaki güvenliği artırmak için çalışma başlattı. Belediyenin Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Park Bahçeler Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürülen çalışmayla parklara güvenlik kameraları kuruldu.

İlk olarak İslambey Mahallesindeki Hz. Halit ile Arif Paşa parklarına kurulan kamera sistemi yakın zamanda ilçedeki bir çok yere takılacak. Belediye hizmet binasında bulunan kamera takip merkezine aktarılan görüntüler, burada 24 saat boyunca canlı olarak izlenip kayıt altına alınıyor.

Sistem herhangi bir internet sağlayıcısından hizmet almadan, Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün kablosuz radyolink cihazları ile oluşturduğu ağ üzerinden çalışıyor. Kamera görüntüleri bu ağ üzerinden merkeze taşınıyor ve kayıt altına alınıyor.

Kameraların parklara kurulumları ve elektrik hatlarının bağlanması işlemi de Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Daha sonra oluşturulacak sistemde anlık kamera görüntüleri Eyüpsultan Belediyesi web sayfasından canlı olarak yayınlanmaya başlayacak.

Bu sayede dileyen vatandaşlar parklarda oynayan çocuklarını tablet, cep telefonu gibi mobil araçlarıyla uygulama üzerinden canlı yayını izleyebilecek.

Olası tehlike anında merkezde görüntüleri takip eden görevliler durumu polis ekiplerine bildirecek. Gerçekleşecek olumsuz olaylarda da kayıt altına alınacak görüntüler üzerinden polis ekiplerinin suçlulara ulaşması kolaylaşacak.

"Parklar güvenli hale gelecek"

Eyüpsultan Belediyesi Güvenlik Kamera Sistemleri Sorumlusu Ufukcan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak belli başlı parkların güvenliğini artırmak için proje hazırladıklarını belirterek, şu anda 2 parkta projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Aydın, bu iki parkta güvenliğin sağlandığını anlatarak, projenin parklarda güvenliğin tamamıyla gerçekleştirmek için hazırlandığını vurguladı.

İlçedeki parklarda altyapı keşfi yapıldığını hatırlatan Aydın, altyapısı uygun olan tüm parklara kamera sistemi takacaklarını aktardı.

İlk önce bölgesel büyük parkların güvenliğini hedeflediklerini söyleyen Aydın, "Daha sonra mahalle aralarındaki parklara takacağız. Vatandaşların bu konuda çok talebi vardı. Parklarda küçük kardeşlerimize yönelik taciz olayları, hırsızlık olayları ve bunun gibi kötü olayların önüne geçmek için kamera takıyoruz. Umarım bunların önüne geçeriz. Vatandaşın çoğu memnun zaten onların talebiyle başladık. Vatandaş görüntüleri takip ederek bize geri dönüşleri olursa onları da dikkate alarak projemizi daha da detaylandırabiliriz. Aile ferdi, yani baba, abla, kardeş, görüntülerde çocuğun parkta ne yaptığını ve parkta olup olmadığını anlık olarak görebilecek. 3 haftalık kayıt durumumuz var. Olası bir durumda emniyet kayıtları alabilecek."diye konuştu.