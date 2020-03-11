Eyüpsultan'da parklar koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında Eyüpsultan ilçesindeki Akşemsettin Parkı dezenfekte edildi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında Eyüpsultan ilçesindeki Akşemsettin Parkı dezenfekte edildi.

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Akşemsettin Mahallesindeki çocuk parkında özel solüsyonlarla çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında oyun grupları, spor aletleri, banklar ve çöp kovaları özel solüsyonla dezenfekte edildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki çocuk parklarını her hafta düzenli olarak dezenfekte edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA