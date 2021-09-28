Eyüpsultan'da park halindeki otomobile çarpan araç istinat duvarında asılı kaldı - Haberler
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Eyüpsultan'da park halindeki otomobile çarpan araç istinat duvarında asılı kaldı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Eyüpsultan'da park halindeki otomobile çarpan araç istinat duvarında asılı kaldı

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan araç, park halindeki otomobile çarptıktan sonra istinat duvarında asılı kaldı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Eyüpsultan'da kontrolden çıkan araç, park halindeki otomobile çarptıktan sonra istinat duvarında asılı kaldı.

Cuma Mahallesi Bağlar Caddesi'nde özel bir şirkete ait elektrik tamir işlerinde kullanılan araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yüksekten düşerken araç istinat duvarında asılı kaldı.

Kazada, yoldan geçen 1 kişi istinat duvarından düşen demir ve beton parçaları nedeniyle yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Hafif yaralı kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, basın mensuplarına, benzer kazaların sürekli gerçekleştiğini ifade ederek, yetkililerden yardım talep etti.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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