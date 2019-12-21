Eyüpsultan'da otomobilde çakmak gazı patladı: 1 çocuk yaralandı
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Eyüpsultan'da otomobilde çakmak gazı patladı: 1 çocuk yaralandı

EYÜPSULTAN'da park halindeki bir otomobilin içinde sıkışan çakmak gazı patladı.

21.12.2019 23:14 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:14
Eyüpsultan'da otomobilde çakmak gazı patladı: 1 çocuk yaralandı
EYÜPSULTAN'da park halindeki bir otomobilin içinde sıkışan çakmak gazı patladı. Meydana gelen patlamada çocuklardan 1'i yaralandı.

Olay, bugün Eyüpsultan'da bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Ö.F.Y., K.Ö. ile S. adlı 3 çocuk park halindeki otomobilin içerisindeyken sıkışan çakmak gazı patladı. Patlamada Ö.F.Y. adlı çocuk yüzünden ve ellerinden yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Otomobilde küçük çaplı hasar oluştu. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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