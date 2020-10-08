Eyüpsultan'da oto galeride dolu önlemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eyüpsultan'da oto galeride dolu önlemi

08.10.2020 00:23 | Son Güncelleme: 08.10.2020 00:43
Eyüpsultan'da oto galeride dolu önlemi

İSTANBUL/DHA EYÜPSULTAN'da bir oto galeride beklenen dolu yağışına karşı önlem alındı.

İSTANBUL/DHA EYÜPSULTAN'da bir oto galeride beklenen dolu yağışına karşı önlem alındı. İş yerine ait bazı araçlar kapalı otoparka götürülürken, diğer otomobillerin üzerleri ise battaniye, kilim ve halılar ile örtüldü. 

İstanbul'da Perşembe ve Cuma günleri için il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarı yapılmasının ardından Eyüpsultan'da bir oto galeride de doluya karşı önlem alındı. Firmaya ait bazı sıfır ve ikinci el araçlar kapalı otoparka götürülürken, diğer otomobillerin üzerleri ise battaniye, kilim ve halılar ile örtüldüğü görüldü. 

 


Eyüpsultan'da oto galeride dolu önlemi
Eyüpsultan'da oto galeride dolu önlemi
Eyüpsultan'da oto galeride dolu önlemi
Eyüpsultan'da oto galeride dolu önlemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fahrettin Koca Berat Albayrak Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Cansu Dere Özgü Namal Ali Sürmeli Türkan Şoray
Spor Babel Falcao Fatih Terim Steven Gerrard Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eyüpsultan'da oto galeride dolu önlemi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 00:43:58. #1.14#
title