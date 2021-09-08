Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın
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Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın Eyüpsultan Göktürk'te ormanlık alanda yangın çıktı.

Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın

İSTANBUL - Eyüpsultan Göktürk'te ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk'te ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve havadan müdahale için helikopter sevk edildi. Polis ekipleri orman ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ormandaki yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın
Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın
Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın
Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

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