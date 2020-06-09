Eyüpsultan'da "Okumak Güzeldir" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
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Eyüpsultan'da "Okumak Güzeldir" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Eyüpsultan Belediyesinin "Okumak Güzeldir" sloganıyla düzenlediği kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Eyüpsultan'da
09.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:01

Eyüpsultan Belediyesinin "Okumak Güzeldir" sloganıyla düzenlediği kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmanın birincisine 8 gün Endülüs gezi turu, ikinciye 4 gece 5 gün Kudüs gezi turu, üçüncüye ise 3 gece 4 gün Saraybosna gezi turu hediyeleri verildi.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk Dili ve Edebiyatı'nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla "Okumak Güzeldir" sloganıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni bugün yapıldı. Toplam 7 bin 608 kişinin katıldığı "Okumak Güzeldir" Yarışmasının ödül töreni Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Yarışmanın birincisine 8 gün Endülüs gezi turu, ikinciye 4 gece 5 gün Kudüs gezi turu, üçüncüye ise 3 gece 4 gün Saraybosna gezi turu hediyeleri verildi. Ayrıca ilk 20 kişiye saat hediye edildi. Yarışmacılar ödüllerini Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in elinden aldı.

"Az kelime ile çok kavga edilir çok kelimeyle daha çok sulh oluyor."

Eyüpsultan Belediye başkanı Deniz Köken ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada " Biz ocak ayında bu kampanyaya başlamıştık. 5 kitap belirledik bulamayanlara yardımcı olduk. İl dışından da sınava katılımı açtık. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Asıl amacımız güzel Türkçe'yi güzel romanlardan güzel eserlerden öğrenerek hayatında uygulamasıydı. Kelime hazinesinin gelişmesinin insanlar arasındaki diyaloğu güzelleştireceğine inanıyoruz. Az kelime ile çok kavga edilir; çok kelimeyle daha çok sulh oluyor. Bu bağlamda insanların okuyarak kelime hazinelerini geliştirmelerini istiyoruz. Bu yarışmada kimse kaybetmedi aslında bu eserlerle tanışmak bir güzellikti" dedi.

"İple çekiyorum bu sürecin bitmesini ve seyahati"

Yarışmada birinci olan üniversite öğrencisi Nurevşen Yarımoğlu "Çok mutluyum ailem ile böyle güzel bir ödülü paylaştığım için. İple çekiyorum bu sürecin bitmesini ve seyahati. Endülüs gezisi kazandım. Yanımda üç kişi götürebiliyorum; annem, babam ve kardeşim ile gideceğiz. Hiç kazanamasam bile kitapları okumuş olacaktım, kitaplar çok güzel" dedi.

Yarışmada ikinci olan Öğretmen Osman Akgündüz ise "Yaklaşık iki buçuk aylık bir süre zarfında 5 tane kitabı okumuş olduk. Vaktimiz de bol olduğu için dönüp tekrar okuduk. Neticesinde de 2. olduk Kudüs gezisi kazandık. Öğretmen olduğum için pandemi sürecini de bu şekilde kitapla değerlendirmiş olduk" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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