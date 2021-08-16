Eyüpsultan'da okullar yüz yüze eğitim için hazırlanıyor

Eyüpsultan Belediyesi, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak olan 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı öncesi okullarda bakım, onarım ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Eyüpsultan Belediyesi, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak olan 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı öncesi okullarda bakım, onarım ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekipler ilçede, yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda, özellikle öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim görebilmeleri için, ihtiyaç görülen yerlerde bakım - onarım çalışması yapıyorlar.

Bu kapsamda, Göktürk Nezahat Eren Anaokulu bahçesi ve Alibeyköy Anadolu Lisesi girişi asfaltlandı.

Bu arada 20 Eylül cuma günü de okullarda dezenfeksiyon çalışmaları başlayacak.

Kaynak: Habermetre