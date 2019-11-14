Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı (1)
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Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı (1)

Eyüpsultan'da okul servisinin kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaralandı.

14.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:38
Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı (1)

Eyüpsultan'da okul servisinin kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi geriye kayarak direğe çarpıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci hafif yaralandı.


Kaynak: DHA
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