Eyüpsultan'da öğretmenlerden sağlık çalışanları için bin adet yüz koruma siperliği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Eyüpsultan'da öğretmenlerden sağlık çalışanları için bin adet yüz koruma siperliği - Haberler
Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Eyüpsultan'da öğretmenlerden sağlık çalışanları için bin adet yüz koruma siperliği

Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli öğretmenler, Eyüpsultan Belediyesi'nin de destek vermesi ile sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla haftada bin adet yüz koruma siperliği üretmeye başladı.

08.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:44
Eyüpsultan'da öğretmenlerden sağlık çalışanları için bin adet yüz koruma siperliği

Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli öğretmenler, Eyüpsultan Belediyesi'nin de destek vermesi ile sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla haftada bin adet yüz koruma siperliği üretmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Eyüpsultan Kaymakamlığı öncülüğünde, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tam destek verdi. Bu kapsamda Eyüpsultan'da eğitim veren 12 okul bünyesinde 3D yazıcılar kullanılarak sağlık çalışanları için haftada bin adet yüz koruma siperliği üretiliyor. İlçedeki bilişim öğretmenleri tarafından 13 adet 3D yazıcıyla üretilen yüz koruma siperlikleri, sağlık çalışanlarının kullanımı için ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına veriliyor.

"Burada öğretmenlerimiz fedakarca çalışıyor"

İlçedeki öğretmenlerin yüz koruma siperliği üretiminde gönüllü olduklarını belirten Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan bu virüsün tüm dünyaya yayılmasından sonra ülkemiz de korona virüsle mücadele içerisine girdi. Biz de Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu mücadeleye destek olmak adına sağlık çalışanlarımız için siperlikli yüz maskesi üretmeye karar verdik. İlçemizde bulunan 13 tane 3D yazıcı ile birlikte şu anda haftada bin adet siperlikli yüz maskesi üretiyoruz. Bu ürettiğimiz maskeleri kaymakamlığımızın aracılığıyla Eyüpsultan Devlet Hastanemize veriyoruz. Burada öğretmenlerimiz fedakarca çalışıyorlar. Mesai mefhumu gözetmiyoruz. Tüm bilişim öğretmenlerimiz bu işte gönüllü oldular ve sağ olsunlar ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. İki haftadır bu üretimi yapmaya başladık ve devam ediyoruz" dedi.

"Elimizden geldiğince bu süreçte bizler de destek olmak istiyoruz"

Gece gündüz demeden hep birlikte sağlık çalışanları için baskı yaptıklarını söyleyen Gümüşsuyu Ortaokulu öğretmenlerinden Elif Koç, "Bir maske üretmeye karar verdim. Bu maske tıbbi bir malzeme değil. Bunun amacı doktorların hastalarla karşı karşıya kaldıkları zaman hastanın öksürmesi, hapşırması sırasında hastanın ağzından çıkabilecek damlaların doktorun yüzüne direkt temas etmemesiydi. Bu maskelerden ben biraz ürettim. Okul müdürümüzün desteğiyle Eyüpsultan Devlet Hastanesine bir miktar verdik. Hemşirelerimizin ve doktorlarımızın geri dönüşü çok güzel oldu. Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 'Bunu yaygınlaştırmalıyız' dedi. Biz de okullarımızda bulunan 3D yazıcıları bir araya getirerek, bugün 13 tane var, hep beraber baskı yapıyoruz. Gecemiz, gündüzümüz yok. Elimizden geldiğince bu süreçte bizler de destek olmak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Maskesiz müşteri isteğini alamayınca ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri isteğini alamayınca ortalığı birbirine kattı
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haberler
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra...
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını...
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Yılmaz Tunç Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül
Magazin Dilan Çıtak Serdar Ortaç Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Rüştü Reçber Dorukhan Toköz Malcolm Thomas Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Eyüpsultan'da öğretmenlerden sağlık çalışanları için bin adet yüz koruma siperliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 16:27:53. #1.14#
title