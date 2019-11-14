Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralı
Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralıİSTANBUL- Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi.
14.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:06
Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralı
İSTANBUL- Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi. Kazada 7 öğrenci yaralanırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralı