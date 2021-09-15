EYÜPSULTAN'DA MUSLUK ÜRETİM ATÖLYESİNDE BACA PATLADI - Haberler
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EYÜPSULTAN'DA MUSLUK ÜRETİM ATÖLYESİNDE BACA PATLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

, Eyüpsultan'da bulunan musluk üretim atölyesinde pres bacalarında basınç nedeniyle patlama meydana geldi.

, Eyüpsultan'da bulunan musluk üretim atölyesinde pres bacalarında basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Topçular Mahallesi Karakol Sokak'ta bulunan bir musluk üretim atölyesinde meydana geldi. İddialara göre, pres makine bacalarında yangın çıktı. Atölyede bulunan işçiler yangını görmeleriyle birlikte kendilerini dışarı attı. İşçiler haber vermesiyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

YAĞLAR BACAYI KOMPLE YAKTI

İçeride bulunan işçilerden Deniz Özmiş, Makinede çalışıyordum. Bir anda arkamdan basınçla beraber gaz kapıyı açtı. Yangın çıktı, alevler yükseldi. Biz de binayı terk ettik. Pres bacasından yağlar tutuşmuş yağlar da bacayı komple beş kat boyunca yaktı. Baca basınçla patladı. İçerde mahsur kalan ya da yaralı yok dedi.

EYÜPSULTAN'DA MUSLUK ÜRETİM ATÖLYESİNDE BACA PATLADI

EYÜPSULTAN'DA MUSLUK ÜRETİM ATÖLYESİNDE BACA PATLADI

EYÜPSULTAN'DA MUSLUK ÜRETİM ATÖLYESİNDE BACA PATLADI

EYÜPSULTAN'DA MUSLUK ÜRETİM ATÖLYESİNDE BACA PATLADI

EYÜPSULTAN'DA MUSLUK ÜRETİM ATÖLYESİNDE BACA PATLADI
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