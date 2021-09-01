EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETTEN POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ ETTİ
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EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETTEN POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETTEN POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ ETTİErol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da, motosikletin arkasında yolculuk yapan kişi, pompalı tüfekle havaya 4 el ateş açtı.

EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETTEN POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ ETTİ

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da, motosikletin arkasında yolculuk yapan kişi, pompalı tüfekle havaya 4 el ateş açtı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Ağustos Pazartesi akşam saatlerinde Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 34 EFN 700 plakalı motosikletin arkasında yolculuk yapan kişi, pompalı tüfekle havaya 4 el ateş açtı. Motosikletli magandaların trafikte dehşet saçtığı anlar ise başka bir motosiklet sürücüsünün cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETTEN POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ ETTİ
EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETTEN POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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